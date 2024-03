O Palmeiras terminou este sábado a primeira fase do Campeonato Paulista com uma vitória por 1-0, sobre o Botafogo-SP, num jogo em que foi obrigado a jogar apenas o indispensável.

Um golo de Rony, aos 69 minutos, fez o resultado final, num jogo que era também um confronto entre treinadores portugueses: de um lado Abel Ferreira, do outro Paulo Gomes, que orienta o Botafogo-SP.

O Palmeiras, refira-se, jogou quase uma hora com mais um jogador, depois de Matheus Costa ter sido expulso por agarrar Rony, quando esteve tentava isolar-se, ainda na primeira parte (37 minutos).

Com este resultado, o Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão sem derrotas (novamente) e segue agora para os quartos de final do campeonato, enquanto o Botafogo-SP já estava eliminado e vai concentrar-se na Série B.