Abel Ferreira considera que que o empate que o Palmeiras concedeu diante do Corinthians (2-2) teve um sabor de derrota, num jogo com um final de loucos, em que a equipa comandada por António Oliveira, a perder por 2-0 aos 87 minutos, mas acabou por empatar quando já estava reduzida a nove jogadores.

«Sentimento de derrota, concordo que as substituições poderiam ter sido diferentes, porque a gente espera uma coisa e é outra. Houve um cruzamento atrasado. Já falei aqui várias vezes que o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina. Concordo que houve um jogo até os 87 minutos. Produzimos muito, assim como no último jogo. Futebol é assim. Acho que fizemos um jogo intenso, criamos muitas oportunidades, sem deixar o adversário jogar», destacou Abel Ferreira na conferência de imprensa que se seguiu ao dérbi.

O treinador não encontra explicação para os minutos finais do jogo e diz que vai rever o jogo para tentar compreender. «Fomos muito contundentes, jogámos, criámos, intensidade boa, jogo intenso. Difícil explicar o que aconteceu. Vou tentar rever o jogo. Não tenho razão. Como vou explicar as chances perdidas? Não teve nada a ver com volume que criámos. Se chegasse e falasse que fez cinco ou seis remates, que não criou, mas não foi o caso. O nosso problema não tem sido o volume. Estamos a fazer golos, mas falta um bocadinho que está esquisito», destacou.

Apesar do resultado, Abel Ferreira destaca, acima de tudo, um grande jogo de futebol. «Apesar da tristeza ou do empate, eu não posso esquecer do grande jogo que fizemos e poderia ter sido outro resultado e não foi, foi 2 a 2, tenho que aceitar e seguir. É o resultado que toma conta dos jogadores e não o contrário. Nós temos que tomar conta das nossas tarefas», destacou ainda o treinador português.

