O Red Bull Bragantino empatou este sábado com o São Paulo, no Morumbi, num jogo que teve quatro golos, duas expulsões e reviravoltas no marcador.

O duelo, para a nona jornada do campeonato paulista, começou praticamente com o golo do uruguaio Thiago Borbas, que colocou a equipa de Pedro Caixinha em vantagem logo aos seis minutos.

O São Paulo tentou reagir, mas demorou a criar perigo. Os últimos 20 minutos foram loucos. Desde logo, com duas expulsões quase seguidas: Helinho, do Red Bull Bragantino, e Arboleda, do São Paulo.

Dez contra dez, com muito espaço, vieram os golos.

O São Paulo empatou aos 87 minutos, por Erick, e completou a reviravolta a0s 90+3, pelo argentino Jonathan Calleri.

Vitória épica? Nem por isso, já que pouco depois, no sexto dos dez minutos de compensação, chegou nova igualdade, com o golo do uruguaio Ignacio Laquintana.

Pedro Caixinha rodou o plantel e poupou vários habituais titulares. Mesmo assim, salvou um ponto nos últimos instantes.

As duas equipas lideram os respetivos grupos na Série A1 do Paulistão.

O Red Bull Bragantino empatou este sábado com o São Paulo, no Morumbi, num jogo que teve quatro golos, duas expulsões e reviravoltas no marcador.

O duelo, para a nona jornada do campeonato paulista, começou praticamente com o golo do uruguaio Thiago Borbas, que colocou a equipa de Pedro Caixinha em vantagem logo aos seis minutos.

O São Paulo tentou reagir, mas demorou a criar perigo. Os últimos 20 minutos foram loucos. Desde logo, com duas expulsões quase seguidas: Helinho, do Red Bull Bragantino, e Arboleda, do São Paulo.

Dez contra dez, com muito espaço, vieram os golos.

O São Paulo empatou aos 87 minutos, por Erick, e completou a reviravolta a0s 90+3, pelo argentino Jonathan Calleri.

Vitória épica? Nem por isso, já que pouco depois, no sexto dos dez minutos de compensação, chegou nova igualdade, com o golo do uruguaio Ignacio Laquintana.

Pedro Caixinha rodou o plantel e poupou vários habituais titulares. Mesmo assim, salvou um ponto nos últimos instantes.

As duas equipas lideram os respetivos grupos na Série A1 do Paulistão.