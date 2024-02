Num dos primeiros duelos portugueses da temporada, o Palmeiras, de Abel, venceu em casa do Bragantino, de Pedro Caixinha, por 1-0.

Flaco López, com um golo no último minuto, decidiu a partida da quarta jornada do Campeonato Paulista.

Com este resultado, o Palmeiras segue no segundo lugar da tabela classificativa, com os mesmos dez pontos do líder São Paulo. O Bragantino é nono, com quatro pontos.