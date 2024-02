O treinador português Abel Ferreira lembrou a chegada do compatriota e colega de profissão Jorge Jesus ao Brasil para treinar o Flamengo, para sublinhar que o atual técnico do Al Hilal rumou ao futebol brasileiro numa altura em que «ninguém» o queria fazer.

Depois da vitória ante o São Bernardo (0-1), para o Paulistão, Abel antecipava já o duelo de domingo ante o Corinthians do português António Oliveira: fez uma referência a José Mourinho e depois, em específico, sobre as «portas» que Jesus abriu quando esteve no Brasil.

«É um Palmeiras contra um Corinthians, não é o treinador A, B ou C. Já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito. Eu estou aqui hoje porque houve, se calhar, há uns anos, um treinador português que se aventurou pela Europa fora e que teve sucesso – o Mourinho – e abriu portas para outros. Houve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil e disse maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus, e abriu portas para mim, por exemplo», referiu, em conferência de imprensa.

«E atrás de mim vieram outros, mas não sou eu que escolho os treinadores. São os dirigentes. Acho que a competência dos jogadores e dos treinadores não tem nacionalidade», prosseguiu Abel.