O Palmeiras venceu na visita ao São Bernardo por 1-0, na noite de quinta-feira, em jogo a contar para a 8.ª jornada do Paulistão.

O argentino Flaco López, lançado pelo treinador português Abel Ferreira aos 72 minutos, fez o único golo do jogo, ao minuto 87.

O encontro ficou marcado pelo regresso de Endrick, que fez o primeiro jogo pelo Palmeiras em 2024, depois de estar ao serviço do Brasil no pré-olímpico. Endrick foi titular e jogou 72 minutos, saindo precisamente para a entrada do autor do golo.

Com este resultado, a equipa treinada por Abel lidera o grupo B do Paulistão, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias e dois empates. Seguem-se, no seu grupo, o Ponte Preta com 12 pontos, o EC Água Santa com 11 e o Guarani com cinco.

O «Verdão» disputa ainda a liderança geral do Paulistão com o Santos, que tem 19 pontos, mas um jogo a mais.

O jogo teve ainda uma interrupção de mais de 20 minutos, devido à falha numa das torres de iluminação no estádio, por volta dos 28 minutos da primeira parte.