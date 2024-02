Que dérbi de loucos! No duelo de treinadores portugueses, Abel e António Oliveira, o Palmeiras esteve a vencer por 2-0, mas o «Timão» chegou ao empate, alcançando o 2-2 final quando já estava reduzido a nove devido à expulsão do guarda-redes Cássio e da lesão do avançado Yuri Alberto, quando já tinha esgotado as substituições.

No nono de 12 jogos da fase regular do Campeonato Paulista para ambas as equipas, o «Verdão» marcou um golo em cada parte, por Endrick e Flaco López, mas ao terceiro jogo de António Oliveira, após duas vitórias, o Corinthians ainda conseguiu a recuperação.

Mesmo com a igualdade, o Palmeiras tem pé e meio nos quartos de final do Paulista. O empate motiva o Corinthians, que ainda tem hipóteses de apuramento, mas tem também, por outro lado, de somar para evitar ser uma das duas de 16 equipas com pior registo do Paulista, as que descerão de divisão no estadual.

A equipa de Abel entrou no jogo a tentar chegar à baliza de Cássio, mas teve uma contrariedade aos 14 minutos, com a lesão do central Gustavo Gómez, que saiu mesmo no carro de assistência, após um duelo com Romero. Naves entrou para o seu lugar. Aos 18 minutos, Flaco López desperdiçou a primeira grande ocasião do jogo. Lançado entre os centrais por Endrick, o argentino quis colocar tanto perante Cássio, que rematou ligeiramente ao lado. A meio da primeira parte, o Corinthians teve ligeira aproximação à área do Palmeiras, com um cruzamento perigoso e também o primeiro canto na partida. Porém, sem criar grande perigo ao Palmeiras.

Foi mesmo o «Verdão» a chegar à vantagem aos 44 minutos, com Endrick a estrear-se a marcar em 2024 pelo Palmeiras, ao segundo jogo pelo clube, na sequência da participação no pré-olímpico pelo Brasil. Após uma recuperação de bola na direita do ataque, Marcos Rocha recebeu na área e colocou em zona frontal para Endrick, que tirou Fausto Vera do caminho e rematou forte de pé direito para o 1-0. Cássio ainda tocou na bola junto à relva, estava ao seu alcance, mas o pontapé foi fortíssimo.

O intervalo chegou com o 1-0 e o Palmeiras festejou cedo a abrir a segunda parte, mas em vão: Marcos Rocha fez um belíssimo golo de pé esquerdo, num remate colocado, aos 50 minutos, mas o lance acabou anulado segundos depois por fora de jogo.

Do outro lado, o Corinthians obrigou finalmente Weverton a algum trabalho num remate forte de Fausto Vera, aos 54 minutos, antes do 2-0, que surgiu ao minuto 68, por Flaco López, num cabeceamento após canto de Piquerez do lado esquerdo do ataque.

Se Endrick se estreou a marcar em 2024 pelo Palmeiras, Flaco López marcou pelo quarto jogo consecutivo e leva um registo assinalável neste ano civil. Em oito jogos pelo Palmeiras, tem seis golos. Só ficou em branco no empate ante o São Paulo (0-0) e na vitória com o Inter de Limeira (3-2).

Porém, o jogo revelou estar longe de estar fechado e teve um final com contornos épicos, além de alguns momentos acidentados, com o Corinthians a chegar ao 2-2. Endrick saiu a coxear e foi substituído ao minuto 82 e, aos 87, o Corinthians relançou-se no jogo com Yuri Alberto a reduzir para 2-1, concluindo na área um cruzamento de Gustavo Silva.

Porém, o «Timão» teve uma séria contrariedade em cima do minuto 90, com o guarda-redes Cássio a ser expulso após uma saída da área em que travou Rony: não só viu o vermelho direto, como saiu maltratado do lance, assistido e retirado no carro-maca. Já com as substituições todas feitas, foi um jogador de campo para a baliza, Gustavo Henrique.

Entretanto foram dados nove minutos de compensação, mas para lá dos 90 a bola só voltou a rolar aos 90+4m e o jogo parou pouco depois, aos 90+6m, após uma falta dura de Murilo sobre Yuri Alberto, que impediu o autor do 2-1 de continuar em jogo. Mas o mais incrível aconteceria logo após esse lance, aos 90+10, com Rodrigo Garro a fazer o 2-2 de livre direto, quando o Corinthians já estava reduzido a nove! A bola foi bem colocada junto ao poste, mas Weverton pareceu abordar mal o lance, dando a ideia de que pensava que a bola ia sair.

Com as paragens, ainda houve mais compensação (até aos 90+12m) e o Palmeiras ainda teve uma ocasião em cima do último minuto. Gustavo Henrique ia dar um frango, mas a bola que lhe escapou entre os braços foi cortada por Raniele em cima da linha.

O Palmeiras chega aos 18 pontos e segue num dos dois primeiros lugares do seu grupo, que dão apuramento. O Corinthians é último no seu grupo, mas ainda tem hipóteses de qualificação.

GRUPO B:

1.º: Palmeiras, 18 pontos

2.º: Ponte Preta, 13

3.º: Água Santa, 11

4.º: Guarani, 5

GRUPO C:

1.º: Bragantino, 15 pontos

2.º: Mirassol, 14

3.º: Inter de Limeira, 13

4.º: Corinthians, 10