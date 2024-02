O Palmeiras deixou escapar a vitória contra o Corinthians nos descontos, quando a equipa de António Oliveira estava reduzida a nove e com um guarda-redes improvisado, depois da expulsão de Cássio e de já ter esgotado as substituições.

Questionado em conferência de imprensa sobre se tinha treinado uma situação em que a equipa adversária utiliza um jogador de campo na baliza, Abel Ferreira ficou visivelmente incomodado.

«A situação já foi trabalhada? Trabalhada o quê, filho? O que queres que eu te diga? Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Estiveste a ver o jogo como eu, houve um jogo até aos 87 minutos, depois o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso. O que é que aconteceu a seguir? Um livre para nós, um pontapé de baliza para o adversário, uma falta e o golo. O que queres que te diga? A seguir, bola ao centro e ainda conseguimos ganhar um canto. Não são coisas que se treinam (…)», disse o treinador português.

Abel voltou a recuperar a pergunta do jornalista noutras respostas, já na reta final da conferência de imprensa, para lembrar que não consegue controlar todas as situações do jogo.

Ora veja: