António Oliveira, treinador do Corinthians, enalteceu o espírito e irreverência dos seus jogadores no empate arrancado diante do Palmeiras de Abel Ferreira (2-2), com dois golos no final do jogo, quando a sua equipa já estava reduzida a nove. O treinador português acabou por recorrer a um dos mais populares lemas do clube para realçar a atitude dos seus jogadores.

«Parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. Parabéns aos que não entraram e estiveram no espírito da equipe. Isso deixa-me extremamente satisfeito. Queria dar uma palavra aos adeptos que compareceram à nossa saída. Como se costuma dizer: «Aqui é Corinthians e jamais desistiremos», destacou na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

O treinador assume que o Palmeiras foi superior na fase inicial da partida, mas considera que o São Paulo foi melhor nos últimos vinte minutos. «A nossa intenção foi competir com o adversário, que é extremamente competitivo e leva para questão física altíssima. Muitas vezes o adversário sobressaiu sobre nós, mas nos últimos vinte minutos tomámos conta do jogo e fomos felizes», acrescentou.

Um empate arrancado com o apoio dos adeptos. «Quando nós os orgulhamos (aos adeptos), a gente percebe o tamanho desse clube. Quando veio o convite, eu tinha na minha outra equipe muitos jogadores que já estiveram aqui. À medida que iam falando do Corinthians, mais vontade tinha de estar aqui. Vim com uma expectativa de criar felicidade aos adeptos, aos jogadores e ao clube, mas sou só uma peça de um plano de várias peças. O caminho que fizemos é curto. Há um caminho longo para percorrer e muitas coisas a melhorar», destacou.

António Oliveira voltou, depois, a destacar o esforço dos seus jogadores. «Quero dar uma palavra novamente para os meus jogadores que nunca desistiram. Em jogos contra equipe qualificadas como essa, não podemos errar e cometemos alguns erros, principalmente no primeiro golo; em uma situação de bola parada que deveríamos chegar mais fortes e o detalhe decide os clássicos. Vamos trabalhar para melhorar e poder ganhar cada vez mais jogos», referiu.

Apesar do empate, o Corinthians continua numa posição difícil no Grupo C do Paulistão, a cinco pontos do líder Bragantino. «Desde que cheguei, vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é assim que vamos encarar cada treino e cada semana de preparação. Assim vamos nos preparar melhor e disputar a vitória em todos os jogos. O mais importante é descansarmos, com Ponte Preta, Ponte e Água Santa vamos ter tempo para trabalhar sobre eles. Se ganharmos os três jogos, possivelmente estaremos classificados», comentou.

Apesar de tudo, António Oliveira lembra que os últimos resultados têm sido positivos. «A cultura esportiva brasileira é assim, mas há duas semanas falava de outra situação (despromoção). Futebol é assim, apaixonante. Se tivermos a oportunidade, vamos agarrá-la. O mais importante é descansarmos pois teremos uma competição muito importante pela frente contra o Cianorte, que merece muito respeito», destacou ainda.

