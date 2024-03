O Palmeiras pondera avançar com uma queixa legal contra o diretor do futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, por insultos a Abel, técnico do verdão.

O dirigente foi apanhado a chamar «português de m…» ao treinador luso, no clássico paulista de domingo. Um jogo que ficou marcado ainda pelas fortes críticas do presidente do São Paulo, Julio Casares, ao próprio Abel.

«O Palmeiras estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, apanhado a insultar de forma xenófoba o técnico Abel Ferreira após o jogo de ontem [domingo], no Morumbis», lê-se, no comunicado.

«Não há justificação para as palavras baixas e preconceituosas escolhidas pelo dirigente são-paulino com o intuito de depreciar um profissional íntegro e vitorioso, que vive no Brasil há mais de três anos», lê-se ainda.

O Palmeiras criticou ainda as palavras do presidente do São Paulo sobre Abel: «Lamentamos também a postura do presidente do São Paulo, Julio Casares, que num pronunciamento raivoso na zona mista do estádio desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira. Trata-se de um comportamento inadequado e incompatível com quem ocupa um cargo de tamanha relevância. O desequilíbrio, insensatez e a histeria apenas potencializam a violência que todos juntos devíamos combater.»

O Palmeiras, refira-se, empatou em casa do São Paulo, 1-1.