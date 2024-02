O Palmeiras, de Abel, venceu na última noite em casa do Portuguesa, por 2-0, em jogo atrasado da quinta jornada do Campeonato Paulista.

Depois de um primeiro tempo sem golos, Victor Andrade, antigo jogador de Benfica, Vitória de Guimarães e Estoril foi expulso e a partida mudou.

Aproveitou a equipa do técnico português, que a jogar com mais um, adiantou-se no marcador pouco depois, aos 67 minutos, por Flaco López.

Aos 90+3 minutos, Gabriel Menino fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Palmeiras sobe ao primeiro lugar do Paulista, com 24 pontos, mais dois do que o Santos. O Portuguesa é 13.º, com sete pontos.