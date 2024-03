O Palmeiras de Abel Ferreira empatou na madrugada deste segunda-feira, a um golo, na visita ao São Paulo, em encontro da 11.ª jornada do Campeonato Paulista. No «tricolor», o defesa Farraresi, ex-Estoril e Moreirense, foi titular, enquanto o jovem defesa luso-brasileiro, João Moreira – de 19 anos – permaneceu no banco de suplentes.

Do outro lado esteve Endrick, a jovem promessa do «verdão» que tem os dias contados até se juntar ao Real Madrid.

Ainda que os primeiro lances de perigo tenham pertencido ao conjunto de Abel Ferreira, ora por Richard Rios, ora por Moreno, a verdade é que apenas os anfitriões revelaram mira afinada. Aos 25m, Alisson inaugurou o marcador. Na sequência de uma má reposição do guardião Weverton, o médio aproveitou para, à entrada da área, assinar o 1-0. A defesa do «verdão» limitou-se a ver.

No segundo tempo, o Palmeiras apertou o cerco e, depois de um golo anulado por fora de jogo, na sequência de um canto, o campeão brasileiro chegou, de facto, ao empate.

Em nova disputa na área do tricolor, o guarda-redes Rafael «socou» a bola, mas também a cabeça do adversário. Por isso, na marca de grande penalidade, Raphael Veiga capitalizou a oportunidade e repôs a igualdade.

Até final, o São Paulo voltou a crescer no encontro, determinado a assegurar os dois pontos. Todavia, o acerto da primeira parte não ressurgiu.

Assim, o Palmeiras permanece líder do Paulista, com 25 pontos, mais três em relação ao Santos. Por sua vez, o São Paulo «cola-se» ao Novorizontino e alcança os 19 pontos, partilhando, em simultâneo, a liderança do Grupo D com esse «rival». Importa lembrar que, no caso de seguir em frente na prova, o «tricolor» poderá contar com James Rodríguez.

Na próxima jornada, na tarde de domingo, o São Paulo visita o Ituano (15.º), e o Palmeiras recebe o Botafogo de São Paulo (12.º).