Thiago Carpini terá convencido James Rodríguez a permanecer no São Paulo. Duas semanas depois de parecer já consumada a saída do colombiano, de 32 anos, do «tricolor», o treinador terá repreendido o médio, que pediu desculpa diante dos colegas de equipa.

De lembrar que, aquando da Supertaça do Brasil, no princípio do mês, ao saber que não seria convocado para o duelo com o Palmeiras, James recusou-se a integrar a comitiva. Após a conquista desse troféu, Thiago Carpini disse: «O interesse de não ficar é do próprio atleta, isso é assunto da direção. Não foi uma decisão técnica. James é uma pessoa de bem. Basta ter calma, conversar».

Ao admitir ficar no São Paulo, James Rodríguez será inscrito no Campeonato Paulista, preparando a estreia na nova temporada. Ainda assim, o colombiano terá de aguardar pela qualificação do «tricolor» para a próxima fase.

Terceiro classificado no Grupo D, com 14 pontos, o São Paulo está a um ponto dos lugares de qualificação para os quartos de final da prova, quando há quatro partidas por disputar.

Anunciado como reforço no final de julho, o colombiano assinou um golo e três assistência, em 14 jogos, na última temporada. O ex-FC Porto tem contrato com o São Paulo até 2025.