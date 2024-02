James Rodríguez prepara-se para deixar o São Paulo, ao fim de cinco meses. Anunciado como reforço no final de julho, o colombiano, de 32 anos, ainda não realizou qualquer partida esta temporada, depois de em 23/24 assinar um golo e três assistência em 14 jogos.

Na madrugada desta quinta-feira, após o triunfo sobre o Água Santa, a contar para o Campeonato Paulista, o treinador do «tricolor», que chegou há poucas semanas ao leme do clube, falou sobre a situação de James.

«O nosso período de convívio foi curto. O que atrapalhou um pouco foi a carga que demos durante a pré-época. Houve um incómodo no gémeo. Parece ser uma situação crónica, porque teve um episódio idêntico e recorrente na seleção. Começamos a dar atenção especial para o recuperar o quanto antes. Agora, como o interesse de não ficar é do próprio atleta, isso é assunto da direção. Não foi uma decisão técnica, mas sim do clube e do próprio atleta», explicou Thiago Carpini, em conferência de imprensa.

De lembrar que no último fim de semana, depois de o São Paulo conquistar a Supertaça do Brasil, diante do Palmeiras, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, garantiu «não pensar» nos jogadores que não integraram a comitiva.

«James é uma pessoa de bem. Basta ter calma, conversar. Se não der certo, em algum momento ele vai sair. Ele já nos ajudou muito mesmo sem jogar. Ele e o Lucas Moura mexeram com a autoestima dos adeptos. Os dois foram importantes», acrescentou.

O ex-FC Porto tem contrato com o São Paulo até 2025.