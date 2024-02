O São Paulo venceu a Supertaça do Brasil, depois de bater o Palmeiras no desempate por penáltis em Belo Horizonte.

No fim do jogo, o diretor de futebol do clube analisou a situação de James Rodríguez, que não viajou com a equipa, e deixou em aberto a hipótese de saída do médio colombiano.

«Estou feliz pelos que vieram, não posso pensar em quem não veio», começou por dizer Carlos Belmonte. «Os que estavam aqui ganharam, estão felizes. O James é uma pessoa de bem. Basta ter calma, conversar. Se não der certo, em algum momento ele vai sair. Ele já nos ajudou muito mesmo sem jogar. Ele e o Lucas Moura mexeram com a autoestima dos adeptos. Os dois foram importantes», acrescentou.

A situação do internacional colombiano foi muito comentada, já que outros jogadores que também não estavam em condições de atuar na ‘Supercopa Rei’ estiveram no estádio a apoiar a equipa.

«É óbvio que queria que ele estivesse aqui. Ele pediu para não estar e nós respeitámos. Continuamos a trabalhar para que ele continue connosco. Mas, já o disse em relação ao Daniel Alves: ninguém é maior do que o São Paulo. Nós trabalhamos para o São Paulo», afirmou, recordando o sucedido com o antigo internacional brasileiro quando passou pelo clube.

James Rodríguez foi contratado a meio do ano passado e chegou ao clube com um estatuto de estrela, mas ainda não atingiu o nível esperado.

O diretor de futebol do São Paulo pediu paciência com James, que foi, recentemente, dado como alvo do Besiktas, orientado por Fernando Santos. O mercado ainda está aberto na Turquia.

Também o presidente do clube, Júlio Casares, comentou a ausência de James, preferindo, no entanto, não dar grande importância ao tema.

«É uma opção. Todos vieram, mas ele não veio. Ele estava ‘torcendo’. Tenho certeza que amanhã vai bestar a treinar com a equipa. O que interessa é que o São Paulo foi campeão», afirmou.

James Rodriguez tem 32 anos. Passou pelo FC Porto entre 2010 e 2013 e tem contrato com o São Paulo até junho de 2025, mas ainda não jogou pelo clube este ano.