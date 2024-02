O Boavista Sport Clube, treinado pelo português Filipe Cândido, empatou este domingo frente ao Fluminense (2-2), na sexta jornada do Campeonato Carioca.

O Fluminense, vencedor da Libertadores na época passada, entrou melhor e logo aos nove minutos, Lelê marcou o primeiro golo. A equipa orientada por Filipe Cândido reagiu e Matheus Lucas marcou dois golos de rajada (15 e 25 minutos).

O golo do empate, o 2-2, surgiu apenas na segunda parte, perto do apito final, aos 86 minutos, quando João Neto colocou a bola no fundo das redes e garantiu um ponto para ambas as equipas.

Com este resultado, o Fluminense mantém o primeiro lugar, com 14 pontos, e o Boavista está na quarta posição, com 10.

Na próxima jornada, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, Filipe Cândido defronta a Portuguesa.