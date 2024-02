Antes da receção ao Girona, que tinha empatado na véspera, o Real Madrid quebrou no tempo de descontos e também empatou, desta feita no dérbi com o Atlético, no Santiago Bernabéu (1-1), falhando a possibilidade de aumentar a diferença no topo da classificação.

Os merengues, que curiosamente só perderam por uma vez no campeonato e logo em casa dos colchoneros, estiveram por cima do jogo, enquanto o rival teve dificuldades em inventar ocasiões de golo.

Antes da partida, Carlo Ancelotti teve um contratempo, com a lesão de Vinicius Júnior durante o aquecimento. Brahim Díaz foi, então, chamado ao onze titular e deu a melhor resposta possível, ao marcar aos 20 minutos.

Num lance confuso dentro da área colchonera, os defesas demoraram a reagir e o ex-AC Milan deixou o Bernabéu ao rubro.

Logo a abrir a segunda parte, o Atlético até marcou, mas o golo foi anulado. Antoine Griezmann, a principal figura dos visitantes esta temporada, bateu um pontapé de canto e Savic cabeceou para o fundo das redes. Contudo, após revisão no VAR, o lance foi invalidado por fora de jogo de Saúl, que terá importunado Andriy Lunin.

A equipa de Diego Simeone, porém, nunca se rende. E o resultado esteve em aberto mesmo até ao final. Numa altura em que os merengues aparentavam estar a gerir a vantagem, já em tempo de descontos, Marcos Llorente rompeu na área, aproveitou a passividade dos centrais do Real e cabeceou para o empate no último suspiro (90+3m).

Com este resultado, o Real Madrid chega aos 58 pontos e continua como líder isolado. Segue-se o Girona, adversário na próxima ronda, com 56. O Barcelona venceu nesta jornada e é a equipa com mais motivos para sorrir: é terceiro, com 50 pontos, enquanto o Atlético tem 47 e é quarto classificado.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]