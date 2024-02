O Villarreal recebeu este domingo o Cádiz, num jogo em que não foi além de uma igualdade a zero, com especial destaque para a entrada de Gonçalo Guedes ao intervalo.

Em partida referente à 23.º jornada da liga espanhola, o Villarreal garantiu o quarto jogo consecutivo sem perder, num encontro equilibrado, que permitiu ao Cádiz somar um ponto valioso.

O português Gonçalo Guedes, emprestado pelo Wolverhampton, voltou a somar minutos, naquele que foi o terceiro jogo com a camisola do Submarino Amarelo.

Com este resultado, o Villarreal encontra-se em 14.º lugar, com 24 pontos, e o Cádiz em 18.º, com 17.

No outro jogo da tarde, o Celta de Vigo atropelou o Osasuna, num jogo que venceu por 3-0.

Aos 25 minutos, a equipa visitante já vencia por duas bolas, Larsen aos 24 e Luca de la Torre aos 25. O terceiro golo surgiu já perto do apito final, aos 90 minutos, autoria do grego Douvikas.

Destaque para a titularidade do ex-Benfica Ristic, enquanto que Cervi não saiu do banco.

Com esta vitória, o Celta de Vigo está na 16.ª posição do campeonato, com 20 pontos, e o Osasuna na 12.ª, com 26.



Classificação da Liga espanhola