Não foi totalmente feliz a estreia de Gonçalo Guedes ao serviço do Villarreal, no regresso à liga espanhola.

O internacional português entrou aos 70 minutos, para o lugar do jovem marroquino Ilias Akhomach. Nessa altura, o Villarreal vencei por 1-0, graças ao golo do norueguês Sorloth, marcado a fechar o primeiro tempo.

O Maiorca, no entanto, ainda conseguiu chegar à igualdade, já no tempo de compensação, com um golo do suplente Javi Llabrés.

O português Samú Costa foi titular na equipa das ilhas Baleares, tendo saído aos 80 minutos.

As duas equipas mantêm-se empatadas na segunda metade da tabela, agora com 20 pontos.

Valencia trava Athletic

O Athletic de Bilbao já não perdia há três meses, desde que foi batido pelo Barcelona, na décima jornada.

Este sábado, porém, foi derrotado pelo Valencia, no Mestalla, graças a um golo de Hugo Duro, que já leva nove na prova.

O lateral português Thierry Correia entrou aos 69 minutos, pouco depois do golo do Valencia, que subiu ao sétimo lugar, com 32 pontos.

O Athletic mantém, para já, a quarta posição, com 41.