A Roma derrotou o Hellas Verona por 2-1, no primeiro jogo após o despedimento de José Mourinho.

A tarde no Olímpico de Roma ficou marcada pelo tributo dos adeptos dos Giallorossi ao treinador português através de tarjas, cânticos e até fotografias. Tudo isto sob o olhar dos irmãos Dan e Ryan Friedkin, proprietários do clube italiano.

Com Rui Patrício a titular, o conjunto da capital italiana teve uma boa entrada no jogo e aos 25 minutos já vencia por 2-0, com golos de Romelu Lukaku (19m) e de Lorenzo Pellegrini (25m).

Podia ser o início de uma tarde tranquila para os tifosi da Roma, mas a segunda parte foi o oposto da primeira. Aos 66 minutos, Milan Djuric desperdiçou uma grande penalidade para o atual 18.º classificado da Serie A, mas aos 76m Michael Folorunsho bateu Rui Patrício num remate de meia-distância cuja trajetória foi mal lida pelo guarda-redes internacional português.

A Roma sofreu, mas voltou aos triunfos depois de três jogos seguidos (dois para a Serie A) sem ganhar e salta, à condição, para o 8.º posto da Serie A.