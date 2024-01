Jogo de aflitos, entre as duas equipas que tinha perdido na primeira jornada do Grupo E desta edição da Taça Asiática.

O Bahrein tinha algum favoritismo no encontro com a Malásia, que está 44 posições mais abaixo no ranking da FIFA.

No entanto, a seleção orientada por Juan Antonio Pizzi só conseguiu chegar ao golo aos 90+5 minutos, num momento de inspiração de Ali Madan: uma trivela que resolveu o jogo e deu os primeiros três pontos ao Bahrein, que vai lutar pelo apuramento com a Jordânia na última jornada.

Com zero pontos, a Malásia já não hipóteses de apuramento. Mesmo que vença a Coreia do Sul e iguale os três pontos do Bahrein, tem desvantagem no confronto direto, o primeiro fator de desempate.

Coreia do Sul e Jordânia já têm quatro pontos, depois de terem empatado este sábado.