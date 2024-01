A Argélia, vencedora das CAN em 2019, só conseguiu evitar a derrota com o Burquina Faso nos últimos minutos do jogo deste sábado.

Apesar de contar com algumas estrelas, a seleção argelina não conseguiu dominar o jogo.

O Burquina Faso, compacto, fez o primeiro golo em cima do intervalo, por Mohamed Konaté.

A Argélia empatou, aos 51 minutos, por Bounedjah, mas concedeu uma grande penalidade 20 minutos depois. Bertrand Traoré converteu o castigo e parecia embalar o Burquina Faso para uma segunda vitória na prova – e para o apuramento antecipado para os oitavos de final da prova.

Só que Bounedjah bisou no encontro já no tempo de compensação - o seu terceiro golo na prova – e garantiu o segundo empate da Argélia nesta CAN.

O Burquina Faso lidera o grupo com quatro pontos, sendo seguido pela Argélia com dois. Isso, antes de Angola (um ponto) e Mauritânia (zero) fecharem a segunda jornada neste grupo.