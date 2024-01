Era um jogo crucial para as duas seleções, um duelo de aflitos entre uma equipa com zero pontos e outra com um.

Foi também um encontro equilibrado e algo nervoso, poucas vezes bem jogado.

A Guiné-Conacri acabou por resolver a partida com um golo do médio Aguibou Camara, a meio do segundo tempo.

A Gâmbia tentou forçar o ataque, mas não conseguiu chegar ao golo. Com isso, ainda abriu alguns espaços na zona defensiva que a Guiné quase aproveitava para dilatar a vantagem – Bayo acertou na trave quando podia ‘matar’ o jogo.

A Guiné-Conacri chegou aos quatro pontos e tem garantido, pelo menos um lugar entre os três primeiros.

Para não ficar nos dois primeiros lugares, terá de perder com o já apurado Senegal (6 pontos) na última jornada e ver os Camarões baterem a Gâmbia de forma que possam recuperar de uma diferença de três golos nos marcados e sofridos.

A Gâmbia, com duas derrotas, precisa de ganhar aos Camarões e esperar que três pontos permitam ficar entre os melhores terceiros classificados.