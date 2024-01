A seleção do Senegal assegurou, na noite desta sexta-feira, a passagem aos oitavos de final da CAN, O triunfo frente aos Camarões, por 3-1, a contar para a segunda jornada da fase de grupos, mantém os campeões africanos em título invictos na prova.

Numa partida escassa em remates, mas pródiga em disputas pela posse de bola, o Senegal inaugurou o marcador por Ismaila Sarr, na sequência de um canto. Estavam decorridos 16 minutos quando o avançado do Marselha desferiu o único remate enquadrado em toda a primeira parte.

A emoção apenas voltou ao estádio Charles Konan Banny, nas Costa do Marfim, à passagem dos 71m, quando, ao primeiro remate no segundo tempo, Habib Diallo ampliou a vantagem dos senegaleses, a passe de Ismaila Sarr.

Pouco depois, e com um apático Samuel Eto’o na tribuna, os Camarões acordaram. De cabeça, aos 83m, o defesa Jean-Charles Castelletto reduziu a desvantagem. Já para lá dos 90 minutos, Olivier Ntcham, também de cabeça, tirou tinta à baliza de Mendy, que ficou pregado ao relvado.

Todavia, no momento em que os Camarões acreditavam no empate, Sadio Mané sentenciou a partida, num contra-ataque fatal, aos 90+5m.

Neste Grupo C, o Senegal é líder com seis pontos e os Camarões permanecem, por agora, no terceiro lugar, com um ponto, em igualdade com a Guiné-Conacri. Na noite desta sexta-feira, Gâmbia e Guiné-Conacri completam a jornada. De lembrar que os quatro melhores terceiros classificados seguem também para os «oitavos» da CAN.

Na derradeira jornada, o Senegal mede forças com a Guiné-Conacri. Por sua vez, e obrigados a vencer, os Camarões jogam com o Gâmbia.