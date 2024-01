Jogo entre duas das seleções tradicionalmente mais fortes de África que chegaram à segunda jornada da fase de grupos em situação de urgência.

Depois da derrota com Cabo Verde, o Gana estava mais pressionado do que o Egito, que vinha de um empate com Moçambique.

Os ganeses marcaram primeiro, a fechar a primeira parte, num grande remate de Mohammed Kudus.

Mohamed Salah ficou no balneário ao intervalo, lesionado, o que parecia limitar as capacidades da equipa de Rui Vitória.

Ainda assim, o Egito empatou a meio do segundo tempo, por Omar Marmoush, mas Kudus bisou praticamente na resposta.

Era a fase mais frenética do jogo, com alguns erros comprometedores pelo meio. A seleção egípcia voltou a empatar o jogo aos 74 minutos, ou seja, apenas três minutos depois de ter sofrido o segundo golo.

O resultado não se alterou até ao final, o que deixa o Gana com apenas um ponto e o Egito com dois.

Esta sexta-feira há um duelo lusófono entre Cabo Verde e Moçambique. Em caso de vitória, os ‘Tubarões Azuis’ garantem o apuramento.

Na verdade, se os ‘Mambas’ vencerem também ficam bem lançados para os oitavos de final.