Meia surpresa na primeira jornada da CAN 2023, que está a decorrer na Costa do Marfim: a seleção moçambicana empatou com o Egito, orientado por Rui Vitória, a dois golos.

A equipa do norte de África era favorita e até se adiantou no marcador bem cedo, com o golo de Mostafa Mohamed, logo no segundo minuto.

O Egito é a 33ª seleção no ranking da FIFA e sempre um candidato a vencer a CAN. É, de resto, o país com mais vitórias na prova: sete, além de cinco finais perdidas.

Mas o Egito, 111º no mesmo ranking, conseguiu encontrar forças para reagir na segunda parte e marcou dois golos quase seguidos.

Witi empatou o jogo aos 55 minutos e pouco depois, aos 58, Clésio colocou os ‘Mambas’ em vantagem, assistido por Guima. O jogador do Desportivo de Chaves foi eleito o homem do jogo.

A equipa de Chiquinho Conde tentou segurar a vantagem até ao final, mas os ‘Faraós’ beneficiaram de uma grande penalidade já no tempo de compensação, por falta de Domingos Macandza sobre Mostafa Mohamed.

A estrela do Egito, Mohamed Salah, não vacilou e converteu o castigo. O empate castiga a falta de eficácia do Egito, que fez 21 remates contra seis de Moçambique.

As duas equipas arrancam com um ponto. Ainda vão defrontar Cabo Verde e Gana nesta fase de grupos.

Geny Catamo está lesionado e não alinhou nesta partida.

Não foi grande arranque para Rui Vitória. Pelo contrário, esta equipa de Moçambique mostrou que pode intrometer-se nas contas do apuramento.