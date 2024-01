A Guiné-Bissau continua sem conseguir ganhar numa fase final da CAN, depois de perder, esta quinta-feira, com a Guiné Equatorial.

Emilio Nsue fez o primeiro golo a meio da primeira parte. O defesa lateral jogou como avançado e foi a figura do jogo, com um hat-trick.

A Guiné-Bissau empatou aos 37 minutos, graças a um autogolo de Esteban Orozco.

No ínico da segunda parte, no entanto, a Guiné Equatorial resolveu o jogo com três golos em 15 minutos: um de Josete Miranda e mais dois de Nsue.

A Guiné-Bissau ainda reduziu a desvantagem, por Zé Turbo, mas não evitou a segunda derrota na prova.

Com zero pontos, a equipa de Baciro Candé ainda pode sonhar com o apuramento como um dos melhores terceiros classificados. Terá de vencer a Nigéria na última jornada e esperar pelos restantes resultados.

Já a Guiné Equatorial, com quatro pontos, está praticamente apurada para a fase seguinte.