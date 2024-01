O Senegal, campeão em título, entra na CAN 2023 a vencer, depois de derrotar a Gâmbia por 3-0, naquela que foi a primeira jornada do grupo C.

Com o objetivo de se tornarem na quarta nação da história a conseguir defender com sucesso este título, o Senegal entrou em campo com vontade de vencer e passou para a frente do marcador logo aos quatro minutos, com golo de Pape Gueye, assistido por Sadio Mané. Com os olhos nos três pontos, a primeira parte não podia correr melhor para o coletivo de Aliou Cissé que, aos 45+7, passou a jogar com mais um, depois do gambiano Ebou Adams receber cartão vermelho direto.

Na segunda parte, o Senegal voltou a entrar forte e aos 52 minutos já vencia 2-0, golo de Lamine Camara. O terceiro e último golo voltou a surgir dos pés de Camara, a quatro minutos do fim.

Com este resultado, o Senegal amplia para oito o número de jogos consecutivos sem perder na competição (seis vitórias e dois empates). A outra partida do grupo, entre Camarões e Guiné, vai ser jogada esta segunda-feira às 17h.