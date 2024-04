Um dia depois das eleições que consagraram André Villas-Boas como novo presidente do FC Porto, a nova era nos azuis e brancos arranca com um clássico o Dragão diante do Sporting.

Os leões podem dar mais um passo rumo ao título, enquanto à equipa de Sérgio Conceição resta-lhe a luta pelo terceiro lugar e a defesa... do orgulho.

No FC Porto, Diogo Costa evoluiu recentemente para treino integrado condicionado e deve voltar a assumir a baliza, enquanto no Sporting Amorim revelou que Gyökeres está em dúvida.

A bola começa a rolar no FC Porto-Sporting a partir das 20h30.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS PARA O CLÁSSICO NA GALERIA ASSOCIADA.