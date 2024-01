A Angola, de Pedro Gonçalves, empatou a um golo com a Argélia, na estreia na CAN2023. Gaspar, do Estrela, foi titular, enquanto Keliano, também da equipa da Amadora entrou na parte final da partida.

A Argélia chegou a estar a vencer, graças a um golo de Bounedjah, logo aos 18 minutos, mas a seleção angolana acabou por chegar ao empate, de grande penalidade, que foi convertida por Mabululu, aos 68 minutos.

Com este resultado, Angola e Argélia somam um ponto na estreia na CAN2023. O Burkina Faso defronta, esta terça-feira, a Mauritânia, às 14h, no outro jogo do Grupo D da Taça das Nações Africanas.

No Grupo C, Camarões e Guiné-Conacri também empataram a um golo. A equipa de Kaba Diawara marcou primeiro por Bayo, aos 10 minutos, mas Kamano viu o cartão vermelho direto no tempo de compensação do primeiro tempo e complicou a vida à seleção guineense. O conjunto camaronês aproveitou e salvou um ponto na estreia na CAN, com um golo de Magri, aos 51 minutos.

Com este empate, os Camarões estão no segundo lugar do Grupo C da Taça das Nações Africanas, com um ponto, e em igualdade com a Guiné-Conacri, que é terceira classificada. O Senegal é líder com três pontos, enquanto a Gâmbia está no último posto, com zero pontos.