O Irão venceu Hong Kong por 1-0 esta sexta-feira e garantiu, com uma de três jornadas por disputar, o apuramento para os oitavos de final da Taça Asiática.

Com o avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, a titular, o Irão fez o único golo do jogo aos 24 minutos. Milad Mohammadi, na esquerda do ataque, fez um passe para Mehdi Ghaedi, que recebeu, entrou na área e rematou rasteiro para fazer a bola entrar junto ao segundo poste, batendo o guarda-redes Yapp Hung Fai.

Taremi saiu aos 77 minutos de um jogo que não foi fácil para o Irão garantir a vitória, com a equipa de Hong Kong, treinada pelo norueguês Jorn Andersen, a insistir pelo empate até ao fim dos sete minutos de compensação dados.

Com este resultado, o Irão, treinado por Amir Ghalenoei, soma seis pontos no grupo C, para quatro dos Emirados Árabes Unidos, um da Palestina e zero de Hong Kong.

Os oitavos de final jogam-se entre 28 e 31 de janeiro e apuram-se para esta fase os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros classificados. Com o apuramento do Irão, o FC Porto já sabe que não vai poder contar com o avançado com quase toda a certeza, no mínimo até final do mês.