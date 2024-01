Mehdi Taremi volta a ser titular na seçleção do Irão, que defronta esta sexta-feira Hong Kong, na segunda jornada da fase de grupos das Taça Asiática.

A equipa persa tem três pontos, depois da vitória sobre a Palestina, e procura o apuramento direto para a fase seguinte com novo triunfo.

Taremi ficou em branco na primeira jornada, mas continua a ser a referência do ataque do Irão.

Hong Kong procura os primeiros pontos, depois da derrota com os Emirados Árabes Unidos, de Paulo Bento, no primeiro jogo.

Os EAU, entretanto, já empataram com a Palestina e lideram o grupo com quatro pontos.

📋 LINE UPS | 🇭🇰 Hong Kong, China 🆚 IR Iran 🇮🇷



Team Melli will be aiming for knockout stage qualification against 🇭🇰, who are in pursuit of the elusive 3 points!



Who will emerge triumphant? 👀



Watch Live 📺 https://t.co/nJZ0pcVqz1#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #HKGvIRN pic.twitter.com/Up6mWeD3J3