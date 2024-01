Reviravolta no processo de transferência de Lucas Veríssimo. O Benfica tinha acordado a venda do defesa brasileiro ao Corinthians por oito milhões de euros, com o pagamento a ser feito em três tranches.

O jogador, contudo, nunca chegou a assinar o contrato com o clube brasileiro, o que deveria ter acontecido até ao passado dia 15 deste mês.

Entretanto, o Al-Duhail fez uma oferta mais alta ao Benfica (nove milhões de euros) e chegou a acordo com o jogador, que preferiu a proposta do clube do Qatar.

O Corinthians já confirmou a saída do jogador, que, na verdade, não chegou a entrar no clube paulista.

«Nas últimas horas, o defesa Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica, de Portugal, e estava emprestado ao Corinthians, comunicou à direção de futebol que recebeu e aceitou uma proposta do Qatar. O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta», explicou o clube num comunicado.

«Vale ressaltar que havia um contrato para a sua permanência definitiva, pronto para assinatura do jogador e seu staff desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático», acrescenta o documento.

Aguarda-se, agora, pela confirmação oficial da transferência definitiva de Lucas Veríssimo para o Al-Duhail, onde joga o defesa português Rúben Semedo.