O Benfica oficializou este sábado a transferência de Chiquinho para o Olympiakos, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

À mesma hora, o clube grego também deu conta do negócio, embora sem revelar quaisquer detalhes contratuais do médio português.

Chiquinho, refira-se, terminava contrato com as águias no final da época, pelo que era um jogador livre para se comprometer com outro clube a partir de junho. No entanto, as partes anteciparam o acordo já para janeiro.

Chiquinho chegou ao Benfica em 2019/20, proveniente do Moreirense. Somou 126 jogos de águia ao peito, e nove golos. Pelo meio, de resto, esteve emprestado a Giresunspor e Sp. Braga.

Agora, ruma à Grécia, para reforçar o Olympiakos, de Carlos Carvalhal: vai ser colega de equipa de Gelson Martins, João Carvalho e Daniel Podence.

O comunicado do Benfica:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Olympiacos, da Grécia, para a transferência a título definitivo do futebolista Chiquinho.»