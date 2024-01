O Benfica B garantiu esta manhã a terceira vitória consecutiva na II Liga, ao triunfar em casa do Mafra, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da competição.

Nas águias, André Gomes, guarda-redes da equipa principal que regressou recentemente de lesão, foi titular, tal como Diogo Prioste, ele que horas antes havia estado no banco na vitória da formação de Roger Schmidt frente ao Boavista.

Em relação ao jogo, a formação da casa até entrou melhor e adiantou-se no marcador logo aos 18 minutos, com um golo de Balbúrdia.

A resposta dos encarnados não demorou muito: pouco depois da meia-hora, Nuno Félix fez o 1-1.

Na etapa complementar, aos 62 minutos, Adrian Bajrami, com um remate de primeira, completou a reviravolta para a equipa de Nélson Veríssimo e fechou o resultado.

Com esta vitória, o Benfica B assume o oitavo lugar da tabela classificativa, com 26 pontos, mais um do que o Mafra, nono.