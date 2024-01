Gabriel é reforço do Fluminense, anunciou este sábado a equipa brasileira.

O médio de 30 anos assinou um contrato válido até dezembro de 2025 com o campeão sul-americano, depois de ter rescindido contrato com o Benfica.

«Fiquei muito feliz quando soube do interesse e quando cheguei cheguei aqui ao centro de estágios, onde fui muito bem recebido por todos e pude ver a estrutura do clube. Muito feliz de chegar a um clube tão grande e com tantos títulos, inclusivamente recém-campeão da América. Fiquei feliz com esta oportunidade de estar em um ambiente de títulos. Vim para ajudar e, se Deus quiser, conquistar mais ainda», afirmou, citado na nota do emblema do Rio de Janeiro.

Na época passada, Gabriel esteve cedido ao Botafogo: fez dois golos e cinco assistências em 34 jogos.





