O Olympiakos anunciou este sábado a contratação de André Horta, por empréstimo de Olympiakos, tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Em comunicado, os bracarenses também oficializaram a cedência, que contempla uma opção de compra. O nosso jornal sabe que a SAD minhota recebe já 200 mil euros de taxa de empréstimo e que a cláusula de compra fixa-se nos seis milhões de euros.

O médio de 27 anos ingressou na formação de Braga em 2017. Esteve depois dois anos no Los Angeles FC, da MLS, e regressou à Pedreira em 2019. Esta época, fez dois golos e duas assistências em 25 jogos.

No Olympiakos, André Horta será treinado por Carlos Carvalhal e colega de equipa de Chiquinho – também oficializado este sábado –, Gelson Martins, João Carvalho e Daniel Podence.

🔴⚪️↔ Μέλος της οικογένειας του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 ο Αντρέ Όρτα! Καλώς όρισες! / Andre Horta is a member of the 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 family! Welcome!

