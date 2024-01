André Horta vai ser reforço do Olympiakos, de Carlos Carvalhal, segundo confirmou o Maisfutebol.

O médio de 27 anos será cedido pelo Sp. Braga ao clube grego até ao final da época, com uma opção de compra a rondar os seis milhões de euros.

Horta viaja para a Grécia nesta sexta-feira, para fazer exames médicos e assinar pelo clube de Atenas, que é treinado pelo técnico português, que o orientou precisamente em Braga.

Tal como André Horta, também Chiquinho viaja para a Grécia nesta sexta-feira, depois de rescindir contrato com o Benfica para ser reforço do Olympiakos. O clube do Pireu está também na iminência de anunciar outro português neste mercado de inverno: David Carmo, cedido pelo FC Porto.