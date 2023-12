Benfica e Corinthians definiram finalmente todos os detalhes da transferência em definitivo de Lucas Veríssimo e, segundo apurou o Maisfutebol, o acordo vai ser assinado em breve.

Os encarnados aceitaram vender o central brasileiro a troco de 8 milhões de euros, num pagamento que vai ser feito em três tranches: outubro de 2024, outubro de 2025 e outubro de 2026.

No acordo com o Timão, o emblema da Luz também assegurou 20 por cento de uma mais-valia numa futura negociação do jogador, que inicialmente estava emprestado até junho de 2024.

Lucas Veríssimo, de 28 anos, foi contratado pelo Benfica em janeiro de 2021 a troco de 6,5 milhões de euros. Representou os encarnados em apenas 41 jogos, tendo anotado cinco golos. Foi campeão nacional na temporada passada.