O Las palmas deu sequência à temporada positiva que tem vindo a fazer na LaLiga.

No primeiro jogo deste sábado, venceu o Rayo Vallecano em Madrid por 2-0, o que lhe permitiu aproximar-se dos lugares que dão acesso a provas da UEFA.

A equipa da casa atacou mais, rematou muito mais, mas foi penalizada pelos erros cometidos. O mais evidente, um mau passe do guarda-redes Dimitrievski, que ofereceu a bola a Moleiro, num lance de que resultou o primeiro golo-.

O segundo, já perto do fim, foi um toque subtil de Javi Muñoz, a desviar com classe a bola do guarda-redes, aproveitando todo o espaço que lhe deram.

O Las Palmas chegou aos 31 pontos, igualando o Bétis na sétima posição.

O Rayo Vallecano é 11º, com 23.