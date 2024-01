Depois de três derrotas consecutivas, o Arsenal regressou este sábado às vitórias na Premier League (21.ª jornada) na receção ao Crystal Palace (5-0).

Ainda sem o lesionado Fábio Vieira – Cédric Soares esteve no banco – os gunners tiveram um herói inesperado. Pelo menos, ao nível da finalização.

Defesa-central, Gabriel subiu ao segundo andar e deu vantagem à formação da casa aos 11 minutos, servido por Declan Rice.

Ainda antes do intervalo, o mesmo Gabriel voltou a subir à área contrária e, a meias com o guarda-redes Dean Henderson, fez o 2-0.

No segundo tempo, e num contra-ataque exímio, Leandro Trossard fez o 3-0, antes de Gabriel Martinelli fechar o resultado com dois golos praticamente iguais aos 90+4 e 90+5 minutos.

Com este resultado, o Arsenal sobe ao terceiro lugar, em igualdade pontual com o Manchester City (segundo) e o Aston Villa (quarto), embora tenha mais um jogo do que os citizens. O Palace é 14.º, com 21 pontos.