Sven-Göran Eriksson foi diagnosticado com um cancro terminal e revelou que sempre sonhou treinar o Liverpool. Ora, Jurgen Klopp ouviu as declarações do antigo treinador do Benfica e está disponível para deixar o técnico sueco cumprir o seu desejo.

«Ele é muito bem-vindo para vir aqui e pode sentar-se no meu lugar no meu escritório e fazer o meu trabalho por um dia, se quiser – isso não é problema. Tê-lo aqui e mostrar-lhe tudo e como este clube maravilhoso se desenvolveu ao longo dos anos, acho que isso é definitivamente algo que lhe diremos. Ele pode vir e passar algumas horas maravilhosas aqui, tenho certeza.»

Eriksson revelou que tem, no máximo, um ano de vida, e que desde pequeno que é adepto do Liverpool. Além do Benfica, o treinador sueco orientou a Lazio, o Manchester City ou a seleção inglesa.