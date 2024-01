Sven-Goran Eriksson revelou, na última quinta-feira, que foi diagnosticado com um cancro terminal e que tem apenas um ano de vida, sensivelmente. Na véspera da receção ao FC Porto ao Sporting de Braga, da 17.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição falou sobre o sueco que o treinou na Lazio entre 1998 e 2000.



«Foi um prazer enorme [ter trabalhado com Eriksson]. Foi um treinador marcante na minha carreira enquanto jogador. É um homem com uma educação acima da média, um líder fantástico, muito calmo, tranquilo e que os jogadores adoravam. Ganhámos muitos títulos juntos. Espero que a vitória mais importante da vida dele seja agora. Estou a torcer para que isso aconteça, não só eu, mas muita gente do futebol independentemente da cor futebolística», referiu, em conversa com os jornalistas.



Lembre-se que além da Lazio, Eriksson treinou Gotemborg Roma, Fiorentina, Sampdoria, Manchester City, Notts County, Leicester, Al Nasr, Guangzhou City, Shanghai SIPG e Shenzhen, além das seleções de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipenas. O sueco trabalhou ainda no Benfica em duas ocasiões (de 1982 a 1984 e de 1989 a 1992): pelas águias conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



De resto, o treinador do FC Porto já tinha reagido através das redes sociais ao anúncio feito por Eriksson.