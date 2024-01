Sérgio Conceição deixou muitos elogios ao Sporting de Braga, em véspera do confronto entre FC Porto e arsenalistas, no fecho da primeira volta da Liga.



«Esperamos uma equipa que neste momento é a segunda classificada a jogar fora e que só perdeu uma vez nessa condição. É uma equipa que tem um ataque e quando falo de ataque não me refiro só aos atacantes, mas do processo ofensivo, é muito capaz e competente. Esperamos um jogo difícil como temos tido contra o Sp. Braga nos últimos anos, assumido como um verdadeiro candidato ao título. Cabe-nos fazer um bom jogo e principalmente, ganhá-lo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O treinador dos dragões desvalorizou o registo dos bracarenses frente aos crónicos candidatos ao título: «Os jogos são todos diferentes, têm vida própria. Estamos preparados para um Sp. Braga muito forte e preparámos o jogo tendo em conta as fragilidades que tem à semelhança de todas as equipas», atirou.



Conceição não confirmou se vai repetir a equipa que goleou o Estoril na Amoreira, a meio da semana, num jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. «Já passou, foi um jogo a eliminar na segunda competição interna mais importante. Houve coisas positivas e outras que não correram tão bem. Já partilhei isso com os jogadores, dissecámos o jogo e olhámos para o que foi feito de positivo e de negativo quando a equipa tinha e não tinha a bola. Trabalhámos em cima desses erros e a partir daí, definimos a estratégia, percebemos os muitos pontos fortes do adversário e quem encaixa melhor na estratégia, será titular. O jogo tem mais de 90 minutos e teremos reforços no banco para que o plano traçado em função do que pensamos que vai acontecer no jogo, funcione. Mexidas no onze? Tem a ver com a estratégia e com o perceber que dentro do próprio jogo, temos de meter gente que possa dar uma resposta positiva», explicou.





O FC Porto-Sp. Braga joga-se às 20h30 deste domingo, no Dragão.