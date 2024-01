Depois de tornar pública uma notícia que chocou o mundo do futebol - um cancro terminal no pâncreas e possivelmente apenas um ano de vida - Sven-Göran Eriksson agradeceu todas as mensagens de apoio que tem recebido, nomeadamente dos portugueses e, com especial carinho, dos benfiquistas.

«Isso é muito próprio de vocês, portugueses. Sempre simpáticos! Portugal faz parte da minha vida! Trabalhei no Benfica cinco anos. Anos maravilhosos. Com vitórias e títulos e finais europeias. E um público sempre fantástico. Vou ser sempre benfiquista. Cá dentro, serei sempre!», referiu o antigo técnico do Benfica, em entrevista ao jornal Nascer do Sol.

O treinador sueco, que esteve no comando dos encarnados entre 1982-1984 e 1989-1992, e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas finais europeias (1982/83 e 1989/90), mostrou ter uma grande admiração pelas águias e por Rui Costa, atual presidente do clube.

«Os adeptos do Benfica sempre demonstraram, e bem, carinho por mim. E o mesmo se passa comigo. Tenho um grande carinho pelos adeptos do Benfica, sempre maravilhosos, por isso desejo-lhes as maiores alegrias. Já há muito tempo que não falo com o Rui Costa, mas gosto muito dele. Foi um jogador grandíssimo e sei que está a fazer um bom trabalho como dirigente. Tem tudo para ser um grande dirigente porque sabe tudo de futebol. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo», destacou.

Por fim, falou sobre os futebolistas portugueses, que apesar de muita qualidade, pecam na falta de confiança. «A qualidade dos jogadores portugueses é enorme. Mas, às vezes, parece que não acreditam em si próprios, que têm medo do fracasso. Precisam de saber correr riscos e perceber que são suficientemente bons para ultrapassarem os momentos maus e transformá-los em sucessos», concluiu.