O Alavés venceu o Cádiz, na noite desta sexta-feira, por 1-0. Na ressaca da eliminação da Taça do Rei, ante os rivais do Athletic, os bascos somaram a segunda vitória consecutiva no campeonato e levam três jogos a somar pontos, dado essencial para a fuga aos lugares de despromoção.

Ora, o encontro desta noite, a contar para a 21.ª jornada, foi ante o primeiro entre os lanternas vermelhas.

O penálti convertido por Luis Rioja, aos 51m, desfez o nulo e o equilíbrio que pautou a maioria do encontro. Em todo o caso, os anfitriões desperdiçaram inúmeras oportunidades para lá do minuto 90, quando o Cádiz tentava lançar, em desespero, contra-ataques.

Assim, o Alavés chega aos 23 pontos e estaciona no 12.º lugar. Por sua vez, o Cádiz permanece no 18.º posto, com 15 pontos, encaixando a terceira derrota consecutiva na Liga e o 17.º jogo sem vencer.