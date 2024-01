Gonçalo Guedes já chegou a Espanha para reforçar o Villarreal.

O internacional português aterrou esta manhã no aeroporto de Manises, em Valência, e seguiu para as instalações do Villarreal, onde fará exames médicos e assinará um contrato de empréstimo por seis meses.

«Estou muito contente», afirmou o extremo de 27 anos à chegada.

No regresso ao Benfica, onde foi formado e de onde saiu para o PSG em 2016/17, Guedes conviveu com algumas lesões e fez apenas 29 jogos oficiais, tendo anotado dois golos e duas assistências.

Este facto fez com que Wolverhampton e Benfica chegassem a acordo para o término do empréstimo e para nova cedência do clube inglês, desta vez ao clube da Liga Espanhola, à qual o avançado regressa, depois de ter representado o Valência.