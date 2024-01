Está confirmado, Gonçalo Guedes vai jogar a segunda metade da época no Villarreal, por empréstimo do Wolverhampton até ao final da corrente temporada, como Maisfutebol já tinha anunciado. Depois de ter jogado a primeira metade na época no Benfica, o avançado de 27 anos regressa agora a Espanha, onde já fez cinco temporadas ao serviço do Valencia.

O clube do submarino amarelo será o quarto de Gonçalo Guedes desde que deixou o Benfica, em 2016, numa primeira fase para assinar pelo Paris Saint-Germain onde foi campeão, além de ter conquistado a Taça de França e a Supertaça francesa. Depois seguiram-se cinco temporadas no Valencia, onde conquistou uma Taça do Rei, antes de assinar pelo Wolverhampton. Foi depois o clube inglês que permitiu o regresso de Gonçalo Guedes ao Benfica, por empréstimo, na temporada passada. Na primeira época, em que o Benfica foi campeão, Gonçalo Guedes somou quinze jogos, marcou dois golos e fez uma assistência. Já esta época, o avançado acumulou mais 14 jogos e uma assistência. Segue-se, agora, o Villarreal, atual 14.º classificado da liga espanhola, novamente por empréstimo do Wolverhampton.