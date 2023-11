Gonçalo Guedes foi titular nos últimos dois jogos do Benfica. Sem revelar se o internacional português vai começar de início diante da Real Sociedad, esta quarta-feira, Roger Schmidt explico qual o plano que tem para o jogador.



«O meu objetivo é prepará-lo para que regresse ao seu melhor nível. Não foi fácil, ele veio do Wolverhampton, jogou muito bem, mas depois lesionou-se. Teve problemas no joelho. Conseguimos contratá-lo novamente no fecho do mercado. Estamos a desenvolvê-lo depois da recuperação e está pronto. Mas precisa de minutos para melhorar. Quando está no seu melhor, é um jogador de topo para o Benfica. Vamos dar-lhes minutos mas sem sobrecarregá-lo», esclareceu, na conferência de imprensa prévia ao encontro.



O avançado, de 26 anos, participou em cinco jogos dos encarnados esta época. Pode chegar ao sexto jogo em 2023/24 caso seja utilizado na partida frente aos bascos, agendada para esta quarta-feira. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o encontro.