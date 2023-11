Aquando do sorteio da Champions, esperava-se que Real Sociedad e Benfica disputassem o segundo lugar do grupo imediatamente atrás do Inter. No entanto, os bascos entram para a quarta jornada do grupo B em igualdade pontual com os italianos - os encarnados ainda não pontuaram enquanto o Salzburgo tem um ponto.



Questionado sobre essas previsões iniciais, Ander Barrenetxea sublinhou que o desempenho em campo é o que dita a classificação.



«Os jogos é que determinam o lugar onde estás. Fizemos um trabalho incrível em todos os jogos. Estamos onde merecemos estar e esperamos continuar assim», frisou, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o extremo alertou para a necessidade de o Benfica ganhar para não correr o risco de ficar já sem hipóteses de seguir para os oitavos.



«A pressão é igual para todos. Todos querem seguir em frente. É um jogo crucial também para nós que podemos ficar qualificados para os oitavos. É o que queremos. O Benfica também tem de ganhar para continuar em prova. Ao mesmo tempo, ptemos de desfrutar do jogo porque é algo que não se vive todos os dias», referiu.



Barrenetxea disse ainda que a partida desta quarta-feira «é uma final» e prometeu uma Real igual a si mesmo.



«Vamos ter uma Real Sociedad com a qual as pessoas desfrutam de ver jogar. Temos de "matar" os jogos, o treinador tem insistido nisso. Jogamos bom futebol, um futebol vistoso, mas temos de marcar mais golos», destacou.



A derrota contra o Barcelona no último fim de semana foi outro dos temas que marcou a conversa do jogador de 21 anos com os jornalistas.



«A verdade é que a derrota de sábado foi dura. Depois do que fizemos, sofrer um golo nos descontos, doeu. Mas fizemos um jogo competitivo e encostámos o Barça às cordas quase todo o jogo. Não queremos que o que aconteceu sábado, se repita», concluiu.



A Real Sociedad recebe o Benfica, esta quarta-feira, às 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.